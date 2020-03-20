更多編輯台推薦新聞：
沒水沒肥皂洗手 全球30億人缺最基本抗疫武器
國際

沒水沒肥皂洗手 全球30億人缺最基本抗疫武器

武漢肺炎再襲NBA 費城76人3人確診 金塊成員染疫
運動

武漢肺炎再襲NBA 費城76人3人確診 金塊成員染疫

民眾搶買物資 蘇貞昌：盡量買貨很多
政治

民眾搶買物資 蘇貞昌：盡量買貨很多

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
新台幣一度強升逾2角 政府救市激勵股匯反彈
首頁 / 兩岸

大批移民與留學生返港避疫 機場成防疫重點

最新更新：2020/03/20 11:14

（中央社記者張謙香港20日電）武漢肺炎疫情蔓延至歐美，大批移民海外的港人及留學生返港避疫，因此檢測入境者是目前港府的防疫重點。

截至昨天深夜，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案達208起。最近幾天，本地新增的個案，大部分是輸入病例，感染者都曾赴歐美等地。

報導指出，最近每天有超過1萬人返港，香港國際機場的入境者是港府防疫的重中之中。

因應當前情勢，香港醫院管理局昨天宣布，依據政府抗疫督導委員會的指示，計劃在機場附近的亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心。

醫管局說，即日起凡出現上呼吸道感染症狀的入境者，將送往位於博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，預計需半天至1天的時間即可知檢測結果，呈陽性患者則送往醫院隔離治療，呈陰性則回居所隔離檢疫14天。

港府早前公布，自18日凌晨起，所有海外入境者（台灣和澳門除外）都要到檢疫中心或在家隔離14天。

由於機場已成為港府的防疫重點，行政長官林鄭月娥昨天專程考察機場檢疫。

她說，從近日的確診數字看，香港當前面臨極大的境外輸入威脅，呼籲所有入境者嚴格遵守檢疫規定，14日內不可外出，否則依法論處。

目前香港國際機場對入境者採取嚴格檢疫措施，包括體溫量測並繳交健康申報表，接著有關人員向他們發出檢疫令並為他們戴上電子手帶，以確認他們檢疫期間留在居所。

有關人員也會向他們派發資料包，說明檢疫程序及注意事項。（編輯：曹宇帆）1090320

延伸閱讀
武漢肺炎疫情延燒 新加坡影視業者叫苦連天武漢肺炎確診暴增47例 新加坡累計313起6旅客疑染武漢肺炎 郵輪被迫停靠開普敦外海

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報