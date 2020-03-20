大批移民與留學生返港避疫 機場成防疫重點

（中央社記者張謙香港20日電）武漢肺炎疫情蔓延至歐美，大批移民海外的港人及留學生返港避疫，因此檢測入境者是目前港府的防疫重點。

截至昨天深夜，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案達208起。最近幾天，本地新增的個案，大部分是輸入病例，感染者都曾赴歐美等地。

報導指出，最近每天有超過1萬人返港，香港國際機場的入境者是港府防疫的重中之中。

因應當前情勢，香港醫院管理局昨天宣布，依據政府抗疫督導委員會的指示，計劃在機場附近的亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院設立檢測中心。

醫管局說，即日起凡出現上呼吸道感染症狀的入境者，將送往位於博覽館或北大嶼山醫院的檢測中心，預計需半天至1天的時間即可知檢測結果，呈陽性患者則送往醫院隔離治療，呈陰性則回居所隔離檢疫14天。

港府早前公布，自18日凌晨起，所有海外入境者（台灣和澳門除外）都要到檢疫中心或在家隔離14天。

由於機場已成為港府的防疫重點，行政長官林鄭月娥昨天專程考察機場檢疫。

她說，從近日的確診數字看，香港當前面臨極大的境外輸入威脅，呼籲所有入境者嚴格遵守檢疫規定，14日內不可外出，否則依法論處。

目前香港國際機場對入境者採取嚴格檢疫措施，包括體溫量測並繳交健康申報表，接著有關人員向他們發出檢疫令並為他們戴上電子手帶，以確認他們檢疫期間留在居所。

有關人員也會向他們派發資料包，說明檢疫程序及注意事項。（編輯：曹宇帆）1090320