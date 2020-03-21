武漢肺炎疫苗臨床實驗 中國已展開人體注射

（中央社台北21日電）陸媒報導，針對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），中國近日已展開疫苗一期臨床試驗，首批共108名志願者已接受注射。

綜合科技日報微信公眾號、「21世紀經濟報導」等陸媒今天報導，首批志願者參加的試驗稱為「重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）一期臨床試驗」。志願者分為低劑量、中劑量和高劑量3組，每組36人；參加臨床實驗時間為3月16日至12月31日。

據中國臨床試驗注冊中心的公開資訊，該試驗的主辦單位為軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。試驗的目的是測試和評價重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）的安全性和有效性。

這種疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原。

負責這項臨床實驗的中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇解釋，「其原理是在『學習』病毒的前提下，對病毒進行『手術』，用移花接木的方法，改造出一個我們需要的載體病毒，並注入人體產生免疫。」

據報導，一期試驗需要的志願者並不多，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡介於18至60歲。

一名19日注射疫苗的志願者表示，一起接種的大部分年齡在30歲以上，以40至50歲居多

經過篩選和體檢後，符合要求的志願者可以接種疫苗。此後的14天，為集中隔離觀察期。

此前，中國工程院院士王軍志在記者會表示，中國已有研發進展比較快的單位，向國家藥監局滾動遞交臨床試驗申請資料，並已經展開臨床試驗方案論證以及招募志願者等相關工作。

除了中國，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）已於16日讓首例志願者注射「mRNA-1273」，並預計對45名健康志願者進行3種劑量（25、100、250μg）的測試，進行2劑疫苗間隔28天的接種。

專家表示，全球目前攻關新冠疫苗研發可分成5條路線，包括DNA疫苗、RNA疫苗、有重組蛋白疫苗、有病毒載體疫苗以及一些傳統的減毒疫苗和滅活疫苗等。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090321