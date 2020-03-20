治療武漢肺炎 抗瘧疾老藥新用成熱門話題

（中央社記者韓婷婷台北20日電）美國總統川普19日表示，美國正加速把抗瘧疾藥物用於治療2019冠狀病毒疾病的進程。由於法國及中國在這方面都有傳出鼓舞人心的早期結果，也讓近來抗瘧疾老藥新用成熱門話題。

台灣生技業者表示，醫藥學界積極針對預防疫苗及各種治療用藥展開研發，希望有效抑制疫情擴散。嚴格來說，目前並未有任何一種特效藥經過科學的高規格臨床試驗，驗證取得適應症許可，僅管病人數眾多的中國大陸，有超過250項臨床研發與新冠病毒有關，但都仍在臨床階段，緩不濟急，因此「老藥新用」在目前特殊情況下，成為重要的救治方向和選擇。

法新社報導，氯奎寧（Chloroquine,CQ）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine,HCQ）尚未獲得美國政府正式許可用來對付2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），但美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，將與國內製藥商合作擴大生產，同時研究這兩種物質的藥效。

目前台灣並沒有CQ的藥證，但是有與其高度相似的羥氯奎寧（HCQ）上市，目前在台灣從原料藥藥廠旭富、到有該藥PICS/GMP藥證的本土藥廠強生、建亞、信東、衛達等都能自主生產HCQ，此藥目前普遍用於治療類風濕性關節炎及紅斑性狼瘡等自體免疫疾病失調疾病。

健亞生技董事長陳正表示，HCQ是用羥乙基取代了CQ中的一個乙基，雖是小小不同，但毒性副作用較CQ顯著減少，HCQ可視為CQ的進階版2.0。老藥開發有其安全性的優勢，大可縮短其開發流程，將計劃以新適應症進行新藥開發，預計在今年進入新藥臨床試驗（IND）階段。（編輯：張良知）1090320