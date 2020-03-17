武漢肺炎疫苗人體試驗上路 受試者：感覺好極了

（中央社西雅圖17日綜合外電報導）美國研究人員16日展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的第一階段臨床試驗，這項試驗領先全球。民眾哈勒在施打完實驗性疫苗後表示：「我感覺好極了。」

美聯社報導，43歲的哈勒（Jennifer Haller）是首名施打實驗性疫苗的民眾。她說：「我們都覺得很無助，這是一個非常好的機會，讓我可以去做點什麼。」哈勒的兩個孩子也覺得媽媽參與研究很酷。

16日當天共有4人接種實驗性疫苗，而整個試驗的受試者將有45人，每人分別打兩劑，期間相隔一個月。

此試驗在西雅圖凱薩醫療機構華盛頓衛生研究所（Kaiser Permanente Washington Health Research Institute）登場，科學家焦急地等待這項創紀錄快速研發疫苗的首階段人體試驗結果。

美國國立衛生研究院（U.S. National Institute of Health）醫生佛奇（Anthony Fauci）說，16日的里程碑，標誌著透過人體試驗證明疫苗是否安全有效的系列研究才正開始。即使研究進行順利，疫苗要普及還得等上12至18個月。

此疫苗的代號是mRNA-1273，由美國國立衛生研究院與位於麻州的生物科技公司Moderna研發。參與人體試驗的受試者不會被感染，因為疫苗中未含有冠狀病毒。

全世界數十個研究團隊正在競相研發對抗武漢肺炎的疫苗。在世界衛生組織（WHO）宣布冠狀病毒大流行的數天後，這項人體試驗就開始上路。

研究特別挑選一些健康的志願受試者，年齡介於18至55歲，他們將施打比其他人更高的劑量，以測試接種的強度。

科學家將驗證是否有任何副作用並採集血液樣本，以便測試疫苗是否會讓免疫系統活躍起來，尋找類似國立衛生研究院先前拿老鼠來做實驗時的令人振奮線索。

全球大多數正在進行的疫苗研究中，都鎖定棘蛋白（spike protein），它可以嵌入新型冠狀病毒的表面，讓病毒入侵人體細胞。阻止這種蛋白，人們就不會遭到感染。

美國國立衛生研究院的研究人員複製冠狀病毒中內含指示細胞生產棘蛋白的遺傳密碼。生物科技公司Moderna再把那個信使核糖核酸（mRNA）放到疫苗中。

這項研究的主意是，人體將會變成一座迷你工廠，製造一些無害的棘蛋白，當免疫系統發現到外來蛋白時，將會產生抗體攻擊它，且當人體其後遭遇真正病毒時，就能迅速回應。

相較於透過傳統途徑在實驗室培養病毒，並透過殺死病毒或弱化病毒來製作疫苗，這是更快速生產疫苗的方法。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090317