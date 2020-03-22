上海加強疫情管制 入境者一律檢測病毒

（中央社台北22日電）上海市官方今天下午宣布，將對所有自「非重點國家和地區」抵達上海的人員，進行新冠肺炎（武漢肺炎）病毒核酸檢測。這代表所有從境外抵達上海的人員，都須接受病毒檢測。

在此之前，上海市官方已將16個國家，列為管控入境「重點國家和地區」。凡在入境前14天內曾有這些國家旅行及居住史的人員，抵達上海後均須居家或集中隔離14天。但這一措施不及北京般嚴格。

其中，中國官方的居家隔離措施要求，若隔離者與其他家人同住，隔離者必須有單獨的房間，而同住者比照隔離者不得外出。

澎湃新聞報導，上海市衛生健康委主任鄔驚雷下午在防疫記者會上表示，上海已經對所有「來自或途經重點國家和地區」的入境人員實行100%隔離。為進一步加強口岸防控，上海決定採取這項100%檢測「非重點國家和地區」入境者的病毒核酸檢測。

在此之前，北京市已實施全中國最嚴格的境外人員隔離措施。凡是從境外抵北京的人員，都必須接受集中隔離14天的強制措施，且隔離期間的費用，必須自行負擔。

根據中國媒體先前報導，北京市官方指定隔離點的收費，每天住宿費約人民幣350元（新台幣約1500元）、餐費每日100元，14天總計約人民幣6300元，合新台幣近2.8萬元。（編輯：邱國強/賴言曦）1090322