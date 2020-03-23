武漢肺炎／港府加強封關防疫 非港人不得從機場入境

香港當局23日公布多項加強防疫抗疫的嚴厲措施，包括禁止所有非香港居民從機場入境。圖為抵達香港國際機場的旅客。（檔案照片／中新社提供）

（中央社記者張謙香港23日電）香港當局今天公布多項加強防疫抗疫的嚴厲措施，包括禁止所有非香港居民從機場入境，此外，來自台灣和澳門的入境者也要強制隔離檢疫14天。

行政長官林鄭月娥下午在記者會上公布，25日凌晨起，當局將會實施以下新防疫措施，暫定施行14天：

一、所有搭機抵港的非香港居民，全部不准入境；

二、來自大陸、台灣和澳門的非香港居民，抵港前14天到過海外的話，一律不准入境；

三、機場停止一切轉機服務；

四、來自台灣和澳門的香港居民或非香港居民將會比照目前從大陸返港的香港居民做法，全部強制隔離檢疫14天。

此前，港府只規定搭機抵港的海外人士必須在檢疫中心或居所接受隔離檢疫14天，但台灣和澳門人士除外。

林鄭月娥解釋，由於近日輸入香港的2019冠狀病毒疾病個案十分嚴峻且大幅增加，當局有必要採取以上措施切除輸入鏈。

除了上述措施外，她還公布，當局計畫暫時禁止本地8600家食店酒吧等出售酒類飲品，但這需要進行立法。

同時，當局也會與餐廳食店商討如何減少大型餐聚如婚宴等，但這是自發性質。

在記者會上，林鄭月娥一度飲泣地說，醫護人員在前線抗疫付出很大努力，而當局也沒有禁止海外港人回港，香港曾一度成功遏制疫症，希望市民不要外出聚集，以免令各方的努力白白浪費。（編輯：張淑伶）1090323