武漢肺炎／機場攔截居家檢疫成防線 吃藥沒通報要罰

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北23日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣這2週武漢肺炎新增案例維持境外移入不斷增加、本土案例相對少，機場攔截、居家檢疫成重要防線，希望民眾配合，不要隱瞞。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），包含25例境外移入、1例可追溯感染源的本土個案。

陳時中在記者會表示，目前境外移入的疫情並沒有大量往外傳，民眾回國都要做好防護或居家檢疫，希望發揮攔截效果。從3月中到現在，境外移入不斷增加、本土案例相對少，未來這2週會維持這樣的曲線。

新增的境外移入案例中，陳時中表示，大多是旅遊、工作，因此第一條防線是機場攔檢，有任何症狀盡量在機場攔檢，第二條防線就是居家檢疫，跟家人保持距離，變成很重要的防線。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也在記者會說明，社會對海外回來的居家檢疫者有一些擔憂，但警方已開始實施夜間臨檢，21日晚上有查獲一名居家檢疫者，馬上移給所管轄縣市，開了新台幣100萬元罰單，並送到集中檢疫場所。

陳宗彥說，現在只要登入身分證字號或護照號碼，就會顯示是否為居家檢疫者，今天開始各縣市會在夜店門口，有2名員警實施身分查驗，非居家檢疫者才能進入，入場前就查到會通知衛生單位處理並重罰。

機場入境部分，陳宗彥說，今天預報人數預估整天為3600名，從3月19日全面居家檢疫後，入境人數逐漸降低，台灣民眾出境也持續降低。機場防疫把關會持續加強。22日開始，入境所有行李，進海關前會先消毒才進入轉盤。

陳時中也說，入境者有些人有發燒等症狀，預先服了藥進來，希望誠實通報，「不會因為吃藥而處分，會因為沒通報而處分」。希望大家有症狀應及早治療、處理，隱瞞對大家都沒好處。（編輯：張雅淨）1090323