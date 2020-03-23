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港媒：中國武漢肺炎確診至少缺4萬例 無症狀感染未列入
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎戕害 NBA球員失嗅覺 奧運金牌泳將走路也累

最新更新：2020/03/23 13:28
（左圖取自戈貝爾IG網頁；右圖取自范德柏格IG網頁instagram.com）
（左圖取自戈貝爾IG網頁；右圖取自范德柏格IG網頁instagram.com）

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士中鋒戈貝爾今天推文說，武漢肺炎導致他4天來失去嗅覺。曾在奧運奪金的南非退役泳將范德柏格也發文證實自己確診，並分享感染後的狀況。

以防守著稱的「法國鐵塔」戈貝爾（Rudy Gobert）本月11日成為NBA首名確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的球員，NBA隨後宣布全面暫停本季剩餘賽事。

這位27歲法國長人之後在社群媒體發文說已好轉，但他今天推文說自己出現較不為人知的症狀。

他在推特寫道：「跟大家更新一下近況，失去嗅覺和味覺顯然是症狀之一，我已經4天聞不到任何味道。有人跟我一樣嗎？」

許多網友留言為他打氣，祝福他早日康復，並真的有人留言「我在倫敦的朋友生病後曾抱怨碰上這兩種症狀」；也有酸民網友留言「其實尼克隊已有10年聞不到勝利氣息」搞笑。

此外，范德柏格（Cameron van der Burgh）在推特上寫道：「這是我目前為止遇過最糟糕的病毒，雖然我一直是健康的人、有強壯的肺（不抽菸/有運動），過著健康的生活方式，也算年輕（至少在風險人口統計是這樣歸類）。」

他說：「儘管最嚴重的症狀（極高燒）已經減輕，我還是感到非常疲倦，而且甩不掉咳嗽症狀，連走路這種身體活動也會讓我精疲力竭好幾個小時。」

他表示，感染新型冠狀病毒對任何訓練中的運動員來說都是一大打擊，「運動員會持續訓練，因為不確定夏季奧運是否會辦，因而讓自身置於不必要的風險。請大家照顧好自己，健康第一，COVID-19不是開玩笑的。」

31歲的范德柏格在2012年倫敦奧運奪下100公尺蛙式金牌，曾是世界紀錄保持人。他2016年里約奧運再拿銀牌，2018年世界短水道錦標賽奪金牌後宣告退休。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090323

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