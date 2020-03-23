英國醫：嗅覺味覺無端失靈 很可能已染武漢肺炎

（中央社紐約22日綜合外電報導）英國耳鼻喉科醫師研究指出，嗅覺、味覺無端下降，很可能都是2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的染病徵象，即使沒有其他症狀，也應接受採檢與隔離。

「紐約時報」今天報導，一名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的媽媽聞不到孩子尿布臭氣薰天；平常每種調味料都可秒辨的廚師嗅不出咖哩或大蒜氣味，食物嚐來也感淡而無味；有人則對洗髮精的甜香或貓砂的臭味毫無感覺。

厭食、失去嗅覺、味覺異常，都是感染新型冠狀病毒的特殊徵象，甚至可能是感染標記。

英國耳鼻喉科醫師20日援引全球各地的同行通報，呼籲失去嗅覺的成年人就算沒有其他症狀，也應自我隔離7天，以免散布病毒。

英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席霍普金斯（Claire Hopkins）教授在電郵寫道：「我們真的希望讓人注意到這是感染徵象，嗅覺喪失者應自我隔離，這樣可減緩傳播和挽救性命。」

她和英國耳鼻喉科協會（ENT UK）主席庫瑪（Nirmal Kumar）發表聯合聲明，敦促醫療照護工作者治療失去嗅覺的患者時使用保護裝備，並建議不進行非必要的鼻竇內視鏡手術，因為病毒會在鼻子和喉嚨複製，進行鼻竇內視鏡手術可能引發咳嗽或打噴嚏，讓醫師暴露高量病毒中。

霍普金斯表示，英國兩名感染武漢肺炎的耳鼻喉專家現在病況危急，而來自疫情發源地武漢的通報先前即有警告，大批耳鼻喉專家與眼科醫師染病甚至病死。

英國醫師引述其他國家的通報，採大量篩檢防疫的南韓，2000名驗出確診的患者裡有3成出現嗅覺失靈。

美國耳鼻喉科學會（American Academy of Otolaryngology）官網今天張貼資訊指出，越來越多通報顯示，失去嗅覺、嗅覺變差或失去味覺是感染新型冠狀病毒的重要症狀，許多失去嗅覺與味覺、卻沒有其他不適者，最後都驗出病毒陽性反應。

美國羅格斯大學（Rutgers University）耳鼻喉科助理教授凱伊（Rachel Kaye）也說，重災區紐約州紐羅希（New Rochelle）的同僚最先警告她，嗅覺喪失與染疫有關，說有的病患起初只是嗅覺有毛病，後來真就驗出陽性。

義大利重災區的醫師也得出結論說，失去嗅覺味覺或許是跡象，讓人知道，一個除了失去嗅覺味覺外身體健康的人其實可能帶有病毒，會傳給其他人。

義大利布雷西亞（Brescia）1200名住院患者有700人是因感染新型冠狀病毒住院，醫院心臟內科主任梅特拉（Marco Metra）說：「住院者說法幾乎如出一轍，你問患者們，老婆或老公狀況怎樣，他們會說『我老婆剛剛失去嗅覺和味覺，除此之外還好』，此時伴侶很可能已被感染，還以非常溫和的方式傳出去。」

研究德國群聚感染的醫師則說，約半數患者有嗅覺或味覺障礙，雖然感覺喪失通常都是在呼吸系統疾病出現第一個症狀後才會表現，但可根據嗅覺或味覺障礙狀況，來區分誰該受檢。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1090323