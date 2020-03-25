港今再派包機接載滯留湖北港人回家

（中央社記者張謙香港25日電）香港當局今明兩天將會派出第二批4班包機到中國大陸湖北省，接載部分滯留當地的港人回港。

這可能是港府最後一次派遣包機到湖北，隨著湖北及武漢市陸續解封，大批滯留當地的港人可能自行返港，有人憂慮這可能會為香港帶來新一波病疫衝擊。

本月初，港府首次派遣包機到湖北接載了469人回港，今明兩天又將派出4班包機到當地接載約500人返港，對象是武漢周邊市鎮的港人。

政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衛會帶隊親赴當地。

今天出發的2班包機預定於下午4時及晚上7時在武漢機場起飛。按照上次程序，獲准登機的港人將被多次測量體溫，機位也會有一定距離。

首批搭乘包機返港的人被送到臨時檢疫中心隔離檢疫14天，但這次回港的人不必進入檢疫中心，改為家居檢疫，

連同這次派出的包機，港府大概只接回1000名港人。根據早前的統計，當地有3000多名港人。換言之，在第二批包機完成任務後，當地仍有2000多名港人。

隨著湖北今天起解封，以及武漢預定於8日解封，本地一些媒體今天引述滯留當地的港人說，他們計畫自行搭車離開湖北，然後搭乘高鐵到深圳返港。

立法會議員郭家麒昨天向媒體說，大陸方面不將沒有症狀的感染者納入確診個案，實際感染人數難以估計；湖北及武漢相繼解封後，自行返港的港人對香港會帶來重大挑戰，造成「第三波衝擊」─第一波本地傳播，第二波由海外回流港人傳播。

他建議港府駐武漢機構與湖北當局商討，讓當地港人分批離開湖北返港。

港府早前已宣布，從大陸返港的人全部要居家隔離14天。（編輯：翟思嘉）1090325