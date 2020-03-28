香港馬會：馬照跑 馬主顧客不准出席賽事

為符合新的防疫規定，香港賽馬會27日宣布，29日沙田馬場賽事如期舉行，但禁止馬主等任何顧客出席賽事。圖為1月27日武漢肺炎疫情剛爆發，在沙田馬場舉行的農歷新年賽馬日，只允許預約的6000人進場。（中通社提供）中央社 109年3月28日

（中央社台北28日電）為符合港府新頒布的防疫措施，香港賽馬會昨天宣布，29日的沙田馬場賽事如期舉行，但禁止包括參賽馬匹的馬主等任何顧客出席觀看賽事。

香港當局昨天宣布，29日凌晨起，禁止4人以上在公共場所聚集，為期14天。

對此，香港賽馬會27日發表聲明稱，港府公布禁止多於4人在公共地方聚集的新條例，將對該會的賽馬賽事造成重大影響，包括並不確定參賽馬匹的馬主能否繼續出席賽事。在這情況下，馬會或需暫停舉行賽事，或者唯有在不容許顧客出席賽事的情況下繼續舉行賽事。

香港馬會因此決定，在不容許包括參賽馬匹的馬主等任何顧客出席賽事的情況下，繼續如期舉行3月29日的賽事。

香港馬會認為，由於沙田馬場僅作為馬會馬房員工、持牌人士及賽馬傳媒的工作場所，在此安排下，賽事將全面符合新規定。

聲明並稱，香港賽馬會一直積極支持及配合港府的各項有關公共衛生的倡議。馬會已實施的措施包括暫停全部場外投注處的服務以防止人群聚集，以及在現有安排下賽馬賽事僅限參賽馬匹的馬主進場。

聲明強調，馬會因應各種措施，得以在安全環境下讓賽事繼續舉行，以惠澤社會，包括向政府繳納可觀的稅款，以及撥出2億港元的慈善捐款，支持社區內的弱勢社群及少數族裔等有需要人士。

聲明最後感謝各位馬主及顧客的體諒及忍耐。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090328