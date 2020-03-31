中國加強篩查 無症狀感染者可望列入通報

陸媒30日報導，中國相關部門近期可望公開無症狀感染者的統計資料，並建立「發現一例通報一例」的制度。圖為2月廣東一臨床檢驗中心的工作人員趕工檢測新型冠狀病毒核酸樣本。（中新社提供）中央社 109年3月31日

（中央社台北31日電）中國國務院總理李克強昨天指示要加大武漢肺炎無症狀感染者的篩查力度。據陸媒報導，近期相關部門可望公開無症狀感染者的統計資料，並建立「發現一例通報一例」的制度。

2019冠狀病毒疾病無症狀感染者具備病毒傳播力，但中國官方迄今未通報無症狀感染者的資料，且近日接連發生無症狀感染者傳染的案例，疫情的真實狀況引發質疑。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山近日接受中國環球電視網（CGTN）專訪時指出，無症狀感染者傳染性很強，即使在實施隔離政策的地方，一個人也可以傳染3到3.5人。

至於中國大陸現階段到底有多少無症狀感染者、占比是多少，鍾南山坦承目前瞭解很有限，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。

第一財經網報導，中國疾控中心主任高福29日表示，「確實這是一個問題，我本人認為無症狀感染肯定會排毒（傳染）的，大家正在努力工作，把這個資料拿到」。

報導稱，近期相關部門可望將無症狀感染者的統計資料向社會公開，並建立「發現一例通報一例」的制度。

報導引述引述一名接近政策制定的專家稱，「我估計將會公布。這有什麼好瞞的，沒有人有刻意隱瞞的動機，只是沿襲過往慣例而已」。

這位專家認為，現在公布的意義在於，一是防止地方出於不願意打破病例「零增長」的考慮，有意將本該確診的病人報成無症狀陽性檢測者；二是有利於社會對疾病風險建立真實的感知。

報導引述中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光表示，無症狀感染者及時公布是最好的，不過目前也是發現一個公布一個，同時公布流行病學調查的情況。「這種公布可能會讓其他地方提高警惕」。

他認為，無症狀感染者一直都在，不過從現在中國大陸已實現本土新增確診病例基本「清零」，說明防控措施行之有效。無症狀感染者的出現沒有阻礙中國疫情形勢好轉，「唯一要做的是，找到無症狀感染者，且一個不落地管起來，才能阻斷傳播」。

另有傳染病領域專家認為，目前對於無症狀感染者是按照確診病例來報告，以及進行隔離和管理的。「不過我覺得有必要公開整體資料，這樣可以告訴公眾：無症狀感染者的比例是多少，裡面多少是核酸陽性的，陽性的有多少發展成病的，傳染性大小或強弱；多少屬於抗體陽性的」。

該傳染病領域專家表示，至少讓民眾知道，核酸陽性無症狀的不需要過度關注，也不需要特殊治療，按照隔離模式處置即可。單純抗體陽性的有免疫力了，也不用擔心，「只有核酸陽性的那部分人和家人密切接觸後才有可能傳播」。

中華流行病學雜誌第2期刊發「新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析」一文，該論文研究者對截至2020年2月11日報告的所有中國大陸2019冠狀病毒疾病7萬2314病例進行了流行病學特徵描述和分析。

數據顯示，其中確診病例有4萬4672例（61.8%），疑似病例1萬6186例（22.4%），臨床診斷病例1萬567例（14.6%），無症狀感染者則占889例（1.2%）。

報導指出，河南省衛健委29日通報一起本地新增確診病例，經流調發現，病患與無症狀感染者有接觸史。此前數日，山東德州、貴州貴陽、四川綿陽等地接連報告境外移入的無症狀感染者；浙江嘉興還出現了境外移入無症狀感染者關聯本地確診病例。

按照中國目前規定，地方一旦發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網路直報。無症狀感染者應集中隔離14天，原則上兩次連續標本核酸檢測陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除隔離。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090331