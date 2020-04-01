中國：不少前貧戶因疫情返貧 仍有信心按時脫貧

（中央社台北1日電）武漢肺炎疫情對中共2020年全面脫貧政策形成重大考驗。中國官員今天坦承，不少生活困難群眾因疫情而返貧、致貧，將以社會救助行動協助脫貧。但仍堅稱「有信心有能力」按時完成全面脫貧。

中新社報導，中國國務院聯防聯控機制今天舉行記者會。出席的中國民政部社會救助司副司長劉勇承認，當前脫貧攻堅進入「決戰的倒計時」，但全國仍然有不少未脫貧人口、不少存在致貧返貧風險的人口、不少因疫情影響返貧致貧的困難群眾。

劉勇表示，對於這3類民眾，中國民政部和國務院扶貧辦聯合展開了「社會救助兜底脫貧」行動。其中包括進一步強化農村低保的功能；全面落實農村特困人員供養制度；進一步發揮好臨時救助的作用。

他指出，今後要深入了解掌握新冠（武漢）肺炎患者家庭及「受疫情影響導致生活困難」的家庭情況，將符合條件者及時納入臨時救助等社會救助範圍。

中國國務院扶貧開發領導小組辦公室綜合司副司長王春燕則在記者會上表示，隨著防疫形勢持續向好，「疫情對脫貧攻堅的影響正在得到化解，我們有信心也有能力按時完成今年的脫貧攻堅任務」。

王春燕表示，疫情對貧困地區的影響主要是3方面：一是制約貧困戶外出務工增收。二是加大了農戶生產經營的困難，因為「物資進不來，產品出不去」。三是延後了扶貧項目開工的時間。

她說，目前除湖北省外，各地駐村（扶貧）工作隊和駐村幹部已經全部到位；扶貧協作資金也已全額撥付到位，且超過協議數，金額還在持續增加；而貧困勞動力的外出務工，以及扶貧工廠、龍頭企業、扶貧項目開工復工都在進一步加速。

王春燕說，截至3月27日，中國832個貧困縣市中除甘肅省臨夏市是中風險地區外，其他縣市都是低風險地區。而全國立案的貧困人口中，武漢肺炎累計確診病例有828例，其中36例死亡，772例治癒；其餘20例仍在治療，且都在湖北省。（編輯：邱國強/張淑伶）1090401