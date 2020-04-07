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中國新增確診32人 無症狀感染者仍有1033人

最新更新：2020/04/07 09:17

（中央社台北7日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診32人，均來自境外移入。無症狀感染者新增30例，目前仍有1033人。

據通報，4月6日，中國大陸31個省市區新增確診病例32例，均為境外移入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例12例，也均為境外移入。

大陸境外移入現有確診病例698例（含重症病例21例），現有疑似病例89例。累計確診病例983例，累計治癒出院病例285例，尚無死亡病例。

通報稱，大陸6日新增無症狀感染者30例，其中境外輸入9例；當日轉為確診病例2例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察42例（境外輸入7例）。目前還在醫學觀察無症狀感染者1033例（境外輸入275例），其中以湖北省690例最多。

截至4月6日午夜，大陸現有確診病例1242例（其中重症病例211例），累計治癒出院病例7萬7167例，累計死亡病例3331例，累計確診病例8萬1740例，現有疑似病例89例。累計追蹤到密切接觸者71萬4720人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4499人。

湖北6日無新增確診病例，無新增死亡病例，無新增疑似病例，無現有疑似病例。現有確診病例518例（武漢515例），其中重症病例184例（武漢181例）。

據通報，截至4月6日午夜，香港特別行政區累計確診病例914例（出院216例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090407

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