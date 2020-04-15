中國累計武漢肺炎無症狀感染者6764例

（中央社記者林克倫北京15日電）中國國家衛健委官員今天表示，全中國累計報告無症狀感染者6764例，其中境外輸入588例；累計解除醫學觀察4444例，尚在醫學觀察者1023例。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「做好重點場所重點單位重點人群疫情防控」記者會，國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒與國家衛健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華，在回答2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）無症狀感染者情況時，作上述回應。

米鋒表示，4月14日，湖北除武漢以外地區自1月20日以來，首次無現有確診和疑似病例，武漢現有確診病例降至200例以下。

他指出，14日全中國本土新增10例確診病例和54例無症狀感染者，為兩周以來最高，提示要守好社區、發熱門診、流行病學調查3道防線，繼續推進公共場所科學精準防控，堵住可能導致疫情反彈的漏洞。

米鋒表示，截至4月14日，全中國累計報告無症狀感染者6764例，其中境外輸入588例；累計轉歸類確診病例1297例，其中境外輸入251例；累計解除醫學觀察4444例，其中來自境外輸入109例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1023例，其中境外輸入228例。

對於無症狀感染者的處理方式，賀青華指出，到目前為止，累計報告的6764例裡有1297例在管理過程中出現症狀，就轉為確診病例，歸類到8萬2295例確診病例裡統計。

他表示，剩下4444例在14天集中醫學觀察期後，經過2次PCR（聚合酶連鎖反應）檢測陰性，然後再經過一個14天的醫學觀察隨訪，「沒問題了，就解除了醫學觀察」；目前仍在醫學觀察的剩下1023個。（編輯：繆宗翰）1090415