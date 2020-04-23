更多編輯台推薦新聞：
影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人
運動

紅襪偷暗號調查出爐 MLB：嚴重度遠不及太空人

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責
國際

北京趁疫情對港台出手 蓬佩奧籲各國向中究責

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國現有確診跌破千人 連續8日無死亡

最新更新：2020/04/23 10:49

（中央社台北23日電）據官方通報，中國昨天新增武漢肺炎確診病例10例，連續8日無新增死亡病例；現有確診病例已跌破千來到959例，創1月24日以來新低。其中，疫情發源地的湖北省，目前只剩武漢仍有69例確診。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，4月22日，大陸31個省市區新增2019冠狀病毒疾病確診病例10例，其中6例為境外移入病例，4例為本土病例（黑龍江3例，廣東1例）；無新增死亡病例（連續8日）；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例56例，解除醫學觀察的密切接觸者824人，重症病例減少15例。

據通報，大陸境外移入現有確診病例793例（含重症病例37例），現有疑似病例16例。累計確診病例1616例，累計治癒出院病例823例，無死亡病例。

大陸22日新增無症狀感染者27例，其中本土26例，境外移入1例；當日轉為確診病例3例（無境外移入）；當日解除醫學觀察31例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者984例（境外移入166例）。

截至4月22日午夜，大陸現有確診病例959例（其中重症病例63例），累計治癒出院病例7萬7207例，累計死亡病例4632例，累計確診病例8萬2798例，現有疑似病例20例。累計追蹤到密切接觸者72萬8049人，尚在醫學觀察的密切接觸者8429人。

其中，湖北22日無新增確診病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例28例（武漢28例），無新增死亡病例，現有確診病例69例（武漢69例），其中重症病例2例（武漢2例）。

據湖北衛健委官網通報，湖北昨天新增無症狀感染者21例，轉確診0例，解除隔離23例，尚在醫學觀察的無症狀感染者546例。

截至4月22日午夜，香港特別行政區累計確診病例1033例（出院678例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院26例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090423

延伸閱讀
中國新增確診26人 本土病例超過4成中國新增確診46人 本土病例攀升中國新增確診89人 黑龍江病例暴增

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報