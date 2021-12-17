香港立法會選舉19日舉行 官員呼籲市民投票

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（中央社記者張謙香港17日電）香港立法會換屆選舉19日舉行，多名官員今天呼籲市民當天前往投票；另有民調顯示，這次投票率可能較低。

官方香港電台報導，財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局局長薛永恒、環境局局長黃錦星以及發展局局長黃偉綸今天各以短片等形式發表談話，呼籲市民為香港及為己投票。

儘管港府積極呼籲市民投票，但不少人相信，這次投票率將會頗低，主因是泛民主派缺選，而泛民支持者預計大都不會投票，藉此表達對政局的不滿。

一些已移居或棄保潛逃海外的香港泛民人士近月來也在網上公開呼籲支持者杯葛選舉，他們包括前立法會議員許智峯、公民黨前副秘書長劉珈汶、前區議員李軒朗和李家偉、前民間外交網絡發言人張崑陽等。

迄今，廉政公署已拘捕了10人，指他們在網上散播煽惑他人不要投票或投白票，涉嫌違反選舉條例。

香港民意研究所月初公布的一項民調顯示，有47%受訪者表示立法會選舉當天「會或多數會」投票，40%表示「不會或多數不會」投票。

上屆（2016年）立法會選舉的投票率為58.28%，高於前屆的53.05%。

2019年爆發的「反送中」運動促使北京方面介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

在香港國安法實施後，泛民許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，餘下黨派包括民主黨和公民黨等，並未派人參選，有人認為，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

在泛民缺席參選之下，預料本屆立法會當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」。

本屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。

本屆153名合資格參選者中，超過100人屬於親政府的建制派，以黨派區分，有民主建港協進聯盟、工會聯合會、經濟民生聯盟、新民黨和自由黨等。

在建制陣營中，有13名港區中國全國人大代表和全國政協委員。

除了建制陣營外，立場或黨派不明確的有30多人，曾與泛民有關連的有12人，包括民主民生協進會前主席馮檢基、民主黨前副主席狄志遠，以及民主思路多名成員。

儘管馮檢基等人過去曾屬泛民陣營，但在新的政治氛圍下，他們的意識形態早已與泛民有所切割，至少擁護基本法及效忠香港，符合北京方面所指的「愛國者」基本條件。（編輯：繆宗翰）1101217