接連被降評級後 恆大股價跳水創歷史新低

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國恆大集團近日接連遭國際信評機構調降部分信評等級至違約，今天開盤後股價一路下挫，最後收在每股港幣1.46元，創歷史新低。同時，其位於成都的土地被地方政府收回。

由於恆大未能履行本月6日到期的兩筆美元債券利息，9日時國際信評機構惠譽將恆大的「長期外幣發行人違約評級」，由「C」下調至「限制性違約」（RD）；隨後，另一家信評機構標普，於17日宣布下修恆大的評級至「選擇性違約」（SD）。

受到債務違約與信評接連被調降的影響，港股恆大今日的股價以每股1.60開盤，隨後就一路下挫，最終以每股1.46作收，跌幅達9.88%，股價創下上市以來的歷史新低。

此外，恆大集團旗下的恆大汽車跌掉7.95%。

屋漏偏逢連夜雨，據香港經濟日報報導，由於資金問題，又有一處遲遲未開工的土地則被地方政府收回。

報導指出，恆大集團位在四川省成都市的兩地土塊，因為超過2年未動工，被當地政府無償收回。日前，恆大位在海南省海口市的8塊土地，也因同樣的原因，被海口市人民政府無償收回。（編輯：張淑伶）1101220