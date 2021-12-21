滴滴赴港上市 傳不另發行新股不募資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海21日電）正在計劃赴港上市的中國網路叫車平台龍頭滴滴傳出因不符合港交所二次上市的規定，將另闢蹊徑，據報導，可能採用不另發行新股的「介紹形式上市」，登陸港股。

根據中國財經媒體財新報導引述消息人士指出，滴滴可能過介紹形式赴港上市，而非二次上市或雙重上市，以滿足港交所的上市要求。

報導指出，根據港交所的規定，已在其他股票市場上市的企業，若要赴港二次上市，需要提供在主要上市交易所兩個完整會計年度的良好合規紀錄。由於滴滴在美上市不到半年，因此不符合二次上市標準。

消息人士在報導中指出，滴滴傾向選擇以「介紹形式上市」登陸港交所，因為介紹形式上市不需要融資，相關程序相對簡單。

據公開資訊，「介紹形式上市」是指企業上市前不需將股份公開銷售、不需發行新股募資，而是直接申請上市。若想採取這種方式上市，準備上市的企業必須已發行一定數量而且被廣泛持有的有價證券，而且足以在市場流通。

日前媒體報導，滴滴從美股退市與赴港股上市的時程同步進行，從美股退市有「私有化」和「轉板」兩種模式，滴滴更傾向於後者，面臨的法律問題與成本較少。「轉板」是達成「介紹形式上市」的其中一個方式。

報導指出，不論滴滴選擇以何種方式赴港上市，注定要面對基石投資者、二級市場投資者，以及中國監管機構的挑戰，上市之路並不好走。

與此同時，日前也傳出在北京強力監管數據的背景下，滴滴正研議讓中國政府支持的企業獲得特殊權力的少數股權，藉此取得董事會席位、決策否決權。外界認為與滴滴計劃赴港上市有關。

滴滴於6月30日在紐交所上市，隨後遭到中國當局強力監管，股價一路走低。12月3日宣布自美股下市，準備回到香港上市，結束156天的赴美上市之旅。（編輯：周慧盈）1101221