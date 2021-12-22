中國房企財務壓力不減 分析：監管與債務夾擊

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國房地產開發商未來幾個月恐怕將面臨更嚴峻的財務挑戰。野村證券近期發布最新報告指出，財務挑戰主要來自3方面，拖欠工資、預售資金監管、即將到期的美元債利息。

在恆大、佳兆業等幾個巨頭接連發生債務違約的情形下，中國房地產市場的動盪短時間難以平復，雖然中國政府日前陸續祭出各項政策，試圖緩減開發商的財務壓力，然而野村證券分析，中國地產開發商及其合作廠商，未來幾個月仍將面臨更加嚴重的財務挑戰。

路透社引述野村證券的報告指出，未來數月，中國房地產開發商面臨的挑戰來自3方面，分別是拖欠工人的工資、預售資金監管政策收緊，以及明年上半年即將到期的大量美元債利息。

報告提到，中國房地產開發商積欠農民工、建築工人的工資總額達到人民幣1.1兆元（約新台幣4.7兆元），這筆鉅款可能要在明年1月31日前付清；另一方面，由於接連發生房地產企業發生財務問題，後續傳出企業將預售資金挪用償債，因此地方政府一直在加強監管房地產企業在銀行中的預售資金帳戶，嚴格限制資金使用。

除了上述兩個問題外，報告指出，中國房地產開發商未來2季在離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。今年第4季到期的離岸美元債總金額約102億美元，在2022年第1季到期的債務約198億美元，第2季將到期的債務約為185億美元。

除了境外債券外，中國境內債券在今年第4季的到期債務金額約人民幣1260億元，在明年第1季、第2季則分別降至人民幣840億元、910億元，但在第3季會暴增至1380億元。

路透報導指出，房地產相關行業向來是對中國經濟貢獻最大的單一行業，然而在環境、政策因素影響之下，2021年占GDP的28%，低於2016年35%的近期高點。日前一份針對金融及投資機構的調查顯示，有3成受訪機構認為，隨著房地產政策放寬，流動性將趨於改善，但多數仍認為風險將會進一步增加，明年中國房企依然有爆發債務危機的可能。（編輯：繆宗翰）1101222