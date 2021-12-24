港中大嶺大移除民主女神像及六四浮雕

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（中央社記者張謙香港24日電）繼香港大學移除校內的「國殤之柱」後，香港嶺南大學及中文大學相繼於昨夜今晨清除了校內的「民主女神像」及「六四」浮雕等。

官方香港電台今天報導，位於中大校園的「民主女神像」，上午被校方移走。

據報導，有中大學生對此表示憤怒及失落，不滿校方在毫無預告下移除「民主女神像」。

與此同時，嶺大學生會代表會臨時編輯委員會今早在臉書留言指出，校方保安部及工程部人員昨天一夜間移除了「六四」浮雕，把浮雕移至校內儲物室。

嶺大方面對媒體表示，校方會不時檢討校園的風險管理，有需要時會考慮以適當措施消除隱患，以保障大學的整體利益。

嶺大編委會同時表示，校方也清除了校內的民主女神噴漆畫。這幅畫位於劉李婉嫻樓二樓學生會的中庭牆身，校方以灰色油漆掩蓋。

中大民主女神像及嶺大六四浮雕都是美籍華人雕塑家陳維明的作品。

據了解，香港其他大學包括浸會大學及城市大學也有民主女神像等政治性標記，外界預料校方也會相繼清除。

香港實施國安法後，外界預期各大學將會清除校內紀念「六四」等政治性標記，以免違法。（編輯：繆宗翰）1101224