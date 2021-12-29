中國發布出口管制白皮書 限制涉國安貨物出口

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（中央社台北29日電）中國今天發布出口管制白皮書，指對軍民兩用物項、軍品、核及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項的出口，採取禁止或限制性措施。

中國國務院新聞辦公室29日發布這份全文共9000餘字的白皮書。

根據白皮書，出口管制涉及中國國務院、中央軍事委員會的多個部門。當局將建立健全出口管制工作機制，明確各部門分工，為出口管制工作提供了堅實的體制保障。

關於兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易製毒化學品）出口管制，共分為核、生物類、化學品類、導彈（飛彈）類、商用密碼、監控化學品等種類。

上述品類中，前5類將由中國商務部根據品類會同相關部門進行管理；監控化學品出口則由中國工業和信息化部會同商務部進行出口經營者資格管理，工信部負責具體出口審查。

軍品出口管制部分則由中國國家國防科技工業局與中央軍委裝備發展部根據分工進行管理；核出口管制部分由中國國家原子能機構、商務部會同其他部門進行管理。

白皮書宣稱，核出口由中國國務院指定的單位專營，並堅決貫徹核出口「保證只用於和平目的、接受國際原子能機構保障監督、未經中國政府許可不得向第三國轉讓等三項原則」。管理部門對核出口實施嚴格的審查制度，並對違法行為採取嚴厲的處罰措施。

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據新華社，中國商務部今天也以有關負責人應詢的方式表示，國際出口管制也面臨一些挑戰。「個別國家」泛化國家安全，憑空捏造理由，動用國家力量干預正常貿易往來和市場交易，屢次濫用出口管制作為打壓和霸凌他國的工具，更出現「拼湊出口管制小圈子」、違背真正的多邊主義的跡象，甚至在防擴散問題上搞「雙重標準」，這都是「試圖以多邊主義之名，行單邊主義之實」。

中國商務部又稱，繼「出口管制法」於2020年12月1日正式施行後，中國將繼續推進出口管制法治化建設，以加快構建設計科學、運轉有序、執行有力的現代化出口管制體係為目標，抓緊完善「出口管制法」配套法規，加快制定統一的出口管制清單，積極開展出口管制多雙邊交流合作。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101229