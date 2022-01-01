Deepfake爭議頻傳 bilibili啟動維權下架近百連結

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（中央社台北1日電）中國影音社群平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）昨天發布公告，指近期部分女性UP主被惡意合成暴露照片，甚至影片上傳至海外平台，B站為此啟動專項維權行動，已下架近百則連結。

近年國內外頻傳有心人士利用AI（人工智慧） Deepfake（深度偽造）技術，把公眾人物的頭像移花接木後製成色情片牟利的事件。

中國科技網媒IT之家1日報導，B站昨天發布「UP主在海外被惡意PS的維權公告」表示，自去年11月起陸續接到UP主（上傳影片者、投稿者）求助，發現有部分女性UP 主被惡意PS（合成）暴露照片甚至影片，上傳至海外平台，對UP主的名譽造成嚴重侵害。

公告指出，這些海外平台往往存在隱蔽性強，投訴困難等情況，讓UP主們維權艱難，無端遭受非議。

據報導，B站對此啟動專項維權行動，截至目前已清理下架虛假內容連結近百條。B站並強調，今後也將持續幫助遭受侵權的UP主維權，清理海外平台虛假內容。

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B站表示，如果用戶發現了類似的內容或者作為UP主正在遭受類似的困擾，可以透過客服聯繫他們，B站將會協助用戶維權。

bilibili，全稱為嗶哩嗶哩彈幕網，亦稱嗶哩嗶哩，或簡稱為B站，是總部位於中國上海的一個以動漫相關內容起家的彈幕影片分享網站，於2017年正式註冊成立，截至2021年8月，日活躍用戶已突破6500萬人次，超越優酷成為僅次於愛奇藝與騰訊視頻的中國第三大長影音平台。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1110101