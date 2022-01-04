海花島39處遭令限期拆除 恆大：將積極溝通

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（中央社台北4日電）中國恆大集團位在海南省的渡假村建案海花島39處建築被裁定為違建，須在10日內拆除。恆大方面昨晚發文回應，表示將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。

中國恆大旗下的恆大童世界集團3日深夜近11時在微信公眾號「海花島旅遊度假區」發布公告作上述回應，並指海花島建案是恆大在海南投資開發的重大計畫，累計已投入約人民幣810億元（約新台幣3507億元）。

公告稱，海南省儋州市綜合行政執法局2021年12月30日下發了海花島39棟建築「行政處罰（限期拆除）決定書」，僅針對位於2號島的2-14-1地塊（建地）39棟樓，不涉及海花島其它地塊，也就是不涉及6萬567戶已交屋業主及628戶未交屋業主的地塊和樓宇。

公告並稱，恆大方面將按照決定書的指引，「積極溝通、妥善處理」。

公告還稱，海花島建案是恆大集團在海南投資開發的重大計畫，2010年10月14日，儋州市政府通過招商引資與恆大集團簽訂了「白馬井填海項目投資開發框架協議」，自2015年起取得土地使用權，並開始開發建設；經過6年多的建設，對海花島已累計投入約810億元。

綜合陸媒報導，海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書指出，儋州信恆旅遊開發有限公司位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期工程共建設39棟樓，總建築面積近43.5萬平方公尺，因違法取得的規劃許可證已被撤銷。依規定，責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。

翻查恆大2020年度年報，儋州信恆旅遊開發有限公司為恆大持股100%的附屬公司。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1110104