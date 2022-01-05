恆大複議海花島建案拆除 地方曾辦環評解套惹議

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國恆大集團位在海南省儋州市的渡假村建案海花島39處建築被裁定為違建，須在10天內拆除。據報導，恆大已於4日晚間依規定申請行政複議，盼能起死回生。

在海花島39棟建物拆除事件引起外界關注的同時，過去儋州市的生態環境部門在明知恆大未批先建的情形下，仍為其建案辦理環評一事，也引發輿論熱議。

綜合界面新聞、紅星新聞報導，儋州市發給恆大的「行政處罰決定書」中提到，如果開發商不同意拆除決定，可在收到決定書當天起60天內，向儋州市人民政府申請行政複議，也可在收到決定書當天起6個月內，向具有管轄權的人民法院提起行政訴訟。

報導指出，恆大已於1月4日申請行政複議。今天上午，相關的建案基地已被圍了起來，有多名恆大相關人士進出，周圍聚集不少看熱鬧的遊客，以及擔心自身權益受到影響的業主。一名圍觀人士表示，現在主要看恆大的反應，以及政府的態度。

報導披露，儋州市在2017年8月到2018年6月期間，對恆大海花島部分項目「未批先建」等違法行為進行了處罰，卻仍放任企業繼續施工，隨後，儋州市的生態環境部門仍為其辦理環評程序。

針對這項爭議，儋州市生態環境局負責人在報導中三緘其口，只稱「不方便透露太多，自己也不是管理這個業務的，相關業務需諮詢儋州市環境保護督察整改辦公室。」

報導指出，儋州市在2020年5月10日對39棟住宅建築下達停工令，並依法依規暫扣39棟住宅建築的2項施工許可證。隔日，收回39棟住宅建築預售許可證，專案全面停售。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110105