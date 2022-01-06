境外債到期境內債延後兌付 恆大財務狀況仍嚴峻

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）進入新的一年，中國房地產開發商恆大的財務問題仍嚴峻，除兩筆到期的境外債券利息未支付，已進入30天的寬限期外，一筆8日將兌付的境內債券，將和債權人商議延後半年兌付。

據公開資訊顯示，兩筆境外債券的利息達2.5億美元（約新台幣69億元）、境內債「20恆大01」將面臨人民幣45億元（約新台幣195億元）的兌付壓力。

根據美國之音報導，恆大集團目前負債超過3000億美元，過去半年，由於銷售並不順利，缺少現今以至於大量債務無法償付，使集團深陷於流動性風險之中。 去年10月間，兩筆美元債在違約之前勉強履行義務，然而在12月3日，一筆美元債務無法在30天寬限期到期前履行償還義務而正式違約。

這筆債務違約後，如同骨牌效應，恆大接連傳出多筆境內與境外債券無法兌付，可能違約。

綜合香港01、香港經濟日報、明報報導，恆大兩筆於去年12月28日到期的債券利息並未如期支付，兩筆利息總計約2.5億美元。目前這兩筆債務已經進入30天的寬限期，若在寬限期屆滿前無法支付，將會正式違約。

於此同時，恆大在5日發布公告，將於1月7日至1月10日召開「20恆大01」債券持有人會議，這支債券將於6日起暫停交易。「20恆大01」將於1月8日面臨人民幣45億元的兌付壓力，這場會議的目的是審議並調整兌付時程安排，將兌付期限從1月8日延後至7月8日。

根據恆大的公告，這樣的安排是「鑒於目前的營運狀況」，希望尋求投資人支持，將回售債券以及利息兌付的日期延後半年時間。

據路透社引述一名債券持有人表示「延期兌付本在預料之中，因為恆大受到優先支付工資和交樓的壓力」。

野村證券的報告指出，中國房地產開發商積欠農民工、建築工人的工資總額達到人民幣1.1兆元，這筆鉅款可能要在今年1月31日前付清。（編輯：繆宗翰）1110106