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中財辦副主任：中共開20大 穩經濟是政治問題

2022/1/6 17:15
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（中央社記者邱國強北京6日電）中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀5日發表文章說，今年要召開中共20大，做好經濟工作極為重要，各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，「不僅是經濟問題，更是政治問題」。

綜合中國媒體報導，韓文秀5日在瞭望週刊發表的這篇「以高質量發展優異成績迎接黨的20大勝利召開」為題的文章提到，2021年底召開的中央經濟工作會議，為做好今年經濟工作「指明了方向、作出了部署」，一定能夠實現今年經濟社會發展目標任務，以「高質量發展的優異成績」迎接20大（中共第20次全國代表大會）勝利召開。

韓文秀重提中央經濟工作會議上，對今年中國經濟發展作出的「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」預測，並指這是「三重壓力」。且消費和投資成長態勢將減弱，加上供應鏈受阻，企業生產面臨生產要素短缺，而經濟金融領域風險隱患也將較多。

他表示，國際方面，世界經濟不穩定、不確定、不平衡的特點突出，同時單邊主義、保護主義、民粹主義上升，今年外部環境更趨複雜嚴峻。

韓文秀強調，「穩」是中央經濟工作會議最為突出的關鍵詞。各方面要積極推出「有利於經濟穩定」的政策，慎重推出有收縮效應的政策，政策發力要「適當靠前」，努力實現2022年經濟「平穩開局、向好發展」。（編輯：繆宗翰）1110106

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