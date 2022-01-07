西安作協主席批女子隔離哭求衛生棉矯情 中國網友斥沒同理心

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（中央社台北7日電）西安封城迄今，防疫亂象不斷。西安市作家協會主席吳克敬5日發文，批評一名女子隔離期間向防疫人員哭訴沒有衛生棉，是「矯情」及「小姐做派」。眾多網友斥責他不尊重女性，沒有同理心。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，兼任陝西省作家協會副主席的吳克敬日前發表題為「扎在長髮上的橡膠手套」文章，讚美在西安疫情中兩位抗疫女性，但批評一名女子，向防疫人員哭訴沒有衛生棉。

吳克敬批評這名女子，「你自己有沒有衛生巾（棉），什麼時候用衛生巾，自己一點都不清楚嗎？而在緊要的時刻，還要苛責別人不能上門給你送！這就你的不對了」。

文章提到，「疫情當前，什麼矯情，什麼小姐做派，是沒有用的，別人才不會慣著你，任由你大喊大叫」。他並表示，「而有些人，同樣也是女人，卻讓人想要詬病了呢」。

報導提到，日前網上有一則影片，是一名女子在西安酒店進行集中隔離，因月經提前來而沒有衛生棉，多次撥打熱線、報警及求助隔離點等求助電話未果，情緒崩潰下向工作人員哭著求助。

報導表示，吳克敬的言論遭眾多網民批評，指他不尊重女性。有網友稱吳克敬「落後的、頑固的、自以為是的」形象躍然紙上；另有網友批評他「一點同理心都沒有，女生來大姨媽（月經）沒有衛生巾用，還指望她保持良好心理狀態心平氣和」；更有網友稱，「他是沒有體會過月經之痛，固化女性」。

澎湃新聞6日報導，發布吳克敬這篇文章的微信公眾帳號，已將該文刪除。吳克敬6日回應澎湃新聞稱，有關注網路上的輿論，文章是想希望大家不要抱怨，也不矯情，他沒有不尊重女性。

報導提到，1954年生出生的吳克敬，是陝西扶風人，畢業於西北大學中文系碩士學位。他的中篇小說「手銬上的藍花花」曾獲第五屆魯迅文學獎。

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