孫力軍被起訴 罪名增加操縱股市與非法持有槍枝

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（中央社台北13日電）中國官媒新華社今天下午報導，前公安部副部長孫力軍近日已被提起公訴。除了受賄罪，孫力軍還被加控「涉嫌操縱證券市場」、「非法持有槍枝」等兩項罪名。

新華社官方微博報導，公安部原黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝案，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查，偵查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

報導稱，檢察機關在審查起訴階段依法告知了孫力軍享有的訴訟權利，並訊問了孫力軍，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控：孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長、上海市人民政府外事辦公室綜合業務處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利和職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，「非法收受他人財物，數額特別巨大」。

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檢察機關起訴還指控孫力軍「操縱證券市場，情節特別嚴重」；「違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重」，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

孫力軍2020年4月被查落馬。中共中央紀委國家監委2021年9月底通報，孫力軍因嚴重違紀違法，遭開除黨籍、公職。2021年11月5日，中國最高檢察院通報，孫力軍因涉嫌受賄罪被逮捕。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110113