中國2021年人口淨成長創60年新低

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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天公布，中國去年全年有1062萬人出生，出生率為千分之7.52，有1014萬人死亡，死亡率為千分之7.18，人口自然增加率只有千分之0.34。去年人口淨增長創60年來新低。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午在北京舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆公布，中國2021年年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）有14億1260萬人，較2020年末增加48萬人。

去年有1062萬人出生，人口出生率為千分之7.52；死亡人口1014萬人，人口死亡率為千分之7.18，人口自然增加率為千分之0.34。

「中國統計年監2021」顯示，自1978年以來，2020年人口出生率為千分之8.52，首次跌破千分之10；2020年人口自然增加率為千分之1.45，首次低於千分之2。去年人口出生率及自然增加率創43年以來新低。

第一財經報導，經梳理國家統計局自1949年以來人口淨增長數據，發現2021年人口淨增長是自1962年以來新低。

寧吉喆表示，去年出生人口較之前一年減少，主要是因為達到生育齡婦女人數持續減少，2021年21-35歲生育旺盛期婦女人數減少約300萬。生育觀念改變、年輕生育意願減少、及COVID-19疫情在一定程度上也延後了年輕人的生育安排。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110117