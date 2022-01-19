國台辦：敦促斯洛維尼亞政府慎重妥處涉台問題

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（中央社台北19日電）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）表示正與台灣洽談互設代表處，中國大陸國台辦今晚暗批楊薩「罔顧事實、混淆視聽」，敦促斯洛維尼亞政府以實際行動恪守承諾，慎重妥善處理涉台問題。

國台辦發言人朱鳳蓮今晚透過書面稱，斯洛維尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽。他應該清楚，什麼是「一個中國」原則，應該好好讀讀「中斯聯合公報」的原文，即斯方重申將繼續堅持「一個中國」的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。斯洛維尼亞不和台灣進行任何官方往來和建立任何官方關係的立場不變。

朱鳳蓮並稱，敦促斯洛維尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。民進黨當局利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

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中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會答覆媒體相關提問時稱，斯洛維尼亞領導人公然發表挑戰「一個中國」原則，支持「台獨」的危險言論。中方對此「深感震驚，強烈反對」。

他聲稱，「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯、中歐關係的政治基礎。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。（編輯：楊昇儒）1110119