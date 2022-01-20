中國基準貸款利率雙降 5年期下調減少房貸支出

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（中央社台北20日電）中國人民銀行今天公布貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.7%、5年期以上LPR為4.6%；相較上期分別下調10個基點、5個基點。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2022年1月20日1年期LPR為3.7%、5年期以上LPR為4.6%。相較上個月、去年12月20日所發布利率1年期LPR為3.8%、5年期以上LPR為4.65%，分別下調10個基點、5個基點。

第一財經分析，這是2020年4月以來，5年期以上LPR首次下調，對於購房者而言，在加點基數不變的情況下，5年期以上LPR利率下調可減少房貸支出。LPR下調有助於推動企業融資成本穩中有降，減少實體經濟融資成本，提振融資需求；房地產市場下行壓力也會有所緩解。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，在各類調控政策下，目前投資性和投機性的購房需求獲得遏制。以過往經驗來說，當房價下行壓力偏大、穩定房地產投資訴求較強時，多伴隨著降準和降息，5年期以上LPR下降對於部分持幣觀望的剛需購房者會起節約成本、穩定信心的作用。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這波政策將對於房地產市場起積極影響，從購房者角度來說，房貸利率成本下調，將提振合理住房消費需求，活躍交易行情。供給端和消費端的活躍，將促進房地產行業景氣提升，助力房地產業朝更穩的方向發展。

人民網報導，貸款市場報價利率（LPR）是指具有代表性的報價銀行根據其對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率加點形成的方式報價，由中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算並公布的基礎性貸款參考利率。目前LPR已成為貸款利率定價主要參考基準。

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LPR每月產生一次，由18家報價銀行獨立報價，全國同業拆借中心去掉最高和最低報價後算出平均，向0.05%的整數倍就近取整計算得出。

LPR有1年期和5年期以上兩個項目。自2019年8月20日起，每月20日上午中國人民銀行授權全國同業拆借中心公布當月LPR。LPR已成為銀行、財務公司、金融租賃公司、信託公司等各類金融機構新發放貸款的主要定價基礎。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110120