國台辦：兩岸貿易額10年間「翻了一番」

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（中央社台北26日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，去年雖面臨COVID-19疫情等不利因素影響，兩岸貿易和投資總體仍保持增長；10年來，兩岸貿易額「翻了一番」（成長一倍），增至去年的3283億美元。

綜合官方人民網等陸媒報導，中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行春節前最後一次例行記者會，朱鳳蓮在會中回答兩岸貿易相關問題時，作了上述表示。

她說，據中國大陸海關總署統計，2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，2021年增長至3283.4億美元，10年間兩岸貿易額「翻了一番」。兩岸貿易額占中國大陸外貿的比重從2011年的4.4%增長至2021年的5.4%，增長了1個百分點。

朱鳳蓮並引述台灣的統計說，兩岸貿易額占台灣外貿比重從2011年的28.6%增長至2021年的33%，增長4.4個百分點。中國大陸穩居台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地。

此外，據中國大陸商務部統計，2011年共批准台商投資中國大陸2639個項目，2021年為6595個。截至2021年底，台商投資的中國大陸項目共計12萬3781個，實際投資額713.4億美元。

朱鳳蓮表示，10年來，中國大陸新批准台資項目數、吸引台資金額不斷增加，充分表明台商持續看好中國大陸巨大內需市場、完備產業體系、強大生產製造能力和廣闊發展前景。

她說，「相較之下，由於民進黨當局對大陸企業赴台投資不斷設置新障礙，截至2021年底，陸資赴台投資額小幅增長，總額僅為37.1億美元」。

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朱鳳蓮說，事實充分說明，「無論是民進黨當局出於政治私利的人為設限，還是疫情等突發事件、偶發因素，都改變不了兩岸經貿合作的堅實基礎、客觀需求和不竭動力，更抹煞不了由此為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來的巨大利益福祉」。

她說，擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，是兩岸民心所向、大勢所趨，是任何人任何力量都無法阻擋的，「民進黨當局應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，為兩岸經貿交流營造良好的環境，為台灣民眾利益福祉創造更好的未來」。（編輯：周慧盈）1110126