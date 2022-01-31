疫情下 中國異鄉遊子連續兩年回不了老家過年

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嚴厲執行清零政策的中國，接連兩年在農曆春節前出現本土疫情，讓都市裡不少外地人在單位的壓力下，連續兩年沒法返鄉過年。圖為南京火車站返鄉人潮。（中新社提供）中央社記者邱國強北京傳真 111年1月31日

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（中央社記者邱國強北京31日電）去年和今年的農曆春節前，嚴厲執行清零的中國接連出現本土疫情，讓都市裡不少外地人在工作單位的壓力下，連續兩年沒法返鄉過年。有人戲稱，會不會從此以後，過年大家都不返鄉了？

其中，在北京，因此連續兩年沒法返鄉過年的外地人，不在少數。而2021年初沒回去過年者，有部分人選在夏天才返鄉探望家人；也有人因為工作忙，一直沒能返鄉。也就是說，這些人上次回家過年，已經是2020年疫情初期的那個農曆春節了。

與世界其他國家相較，中國基於對疫情的嚴防死守及鐵腕的「病毒清零」政策，感染病例數無論絕對數量還是占人口比重，都相對偏低，經常被中國官方用來自我標榜，並嘲諷外國防疫措施漏洞百出，以致感染人數激增。

但相對的代價之一，就是2021年初和今年初，中國諸如北京及其他部分城市的官方，連續兩年以公開及口頭方式命令或勸導公務員、公營企業乃至於民營企業員工「就地過年」，不要返鄉過年，以免因為交通工具群聚滋生感染風險。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）冬季易發的特性，2020年底至2021年初，以及2021至今年初，中國都陷入本土疫情的集中爆發期。以這波為例，從2020年底的浙江寧波，到12月下旬封城的西安，乃至於蔓延到河南、天津及上海，對春節及2月4日開幕的北京冬奧防疫，帶來挑戰。

在北京，部分中共中央及北京市屬的黨政機構、公營企事業，以及一些上市民營企業，早在2021年12月間便陸續以口頭或書面通知，勸導甚至要求幹部及員工留在北京「就地過年」，更要求各級各階層領導幹部要「以身作則」。而其他城市的地方黨政機構及公營企事業，多半也有類似的要求。

北京一所大學的研究助理、老家在山東的小金（化名），就是連續兩年沒能返家過年的外地人。而往前推1年的2020年農曆春節，已經回到老家的小金，反倒被要求暫緩回到北京，直到4月初才返校上班。

2021年的此時，小金和記者聊天時，還信心滿滿地認為疫情在同年底就能結束，沒回去過年，倒也無妨。況且，自己在美國留學期間及2015年到埃及旅遊時，也沒回老家過年。因此，那時他被院所領導口頭要求「就地過年」時，並不怎麼在意，且到了同年7月，自己仍能趁暑假事少，回老家探望。

事隔1年，小金再碰到記者，卻是一臉無奈。原來，學校在2021年12月中旬就下達通知，同樣要求教職員「就地過年」，且沒得商量。校領導給出的理由是，今年防疫形勢「比去年嚴峻」，必須嚴格遵守，讓他只好連續第2年留在北京過年。

同樣的事情，也發生在具有官方色彩的出版社職員Jamie（化名）身上。老家在浙江的她，2021年算是半自願地響應領導的號召，留在北京過年，也是她人生中第一次不在家裡過年。

出乎Jamie意料的是，中國這個冬天的本土疫情再起，而且一步步接近北京。在春節及北京冬奧效應下，她的領導不久前召集員工開會並傳達上級指示，要求外地員工留在北京過年。

Jamie形容，當她聽到這項傳達時，的確楞了幾秒鐘，接著就想到今年春節是自己第2個沒回家過的年，心裡覺得煩悶。然而，當她想到自己回到老家過年萬一碰到封城，豈不更麻煩？心裡翻滾了幾圈後，她才釋懷，平靜地接受這個事實。

但Jamie還是略帶哀怨地說，再這樣折騰個幾年，會不會以後「大家都不回家過年了」？過年回家的傳統，從此「成為歷史」？

如今，小金和Jamie想的和發愁的是，過年要上網追哪幾部網劇？要到北京哪些人不多的景點去逛？要到哪些過年期間有開的餐廳及商場吃飯或逛街？

只不過，北京過年期間的景點，似乎沒有人不多的；而北京過年期間有開的餐廳及商場，也是不多的。（編輯：楊昇儒）1110131