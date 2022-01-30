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防春節群聚造成傳染 北京提倡聚餐2小時內結束

2022/1/30 20:29
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（中央社台北30日電）北京近來陸續傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例。適逢農曆春節，官方今天發布聚餐指引，提倡非必要不聚餐，若要聚餐，人數控制在10人以下，並在2小時內結束。

目前北京的COVID-19疫情仍嚴峻，根據中國國家衛生健康委員會發布，29日北京再新增20例本土確診。為減少群聚造成交叉感染風險，北京市官方宣導「少聚餐，年夜飯在家吃」。

根據北京日報、中新網報導，北京市商務局30日發布「春節期間餐飲經營場所用餐指引」，提倡在春節期間減少不必要的聚餐，「能不聚則不聚，能少聚則少聚」。

根據指引，如果民眾仍要外出聚餐，應妥善控制用餐人數和時間。「家庭私人聚餐一般控制在10人以下，聚餐時間一般控制在2小時以內，避免長時間聚餐聊天。」

指引也要求餐廳的經營者要負起疫情防控的主要責任，督促顧客落實戴口罩、測體溫與掃碼登記等要求，同時也應要求顧客做好個人防護，離開座位或包廂時戴好口罩，注意衛生並與他人保持社交距離。

此外，在顧客離開後，經營者必須針對桌椅和包廂內洗手間進行全面清潔消毒。

指引同時要求，餐廳不應舉辦群聚性的促銷活動，並要按照規定加強進口冷凍食品、水果的管理，防堵各類風險。（編輯：吳柏緯）1110130

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