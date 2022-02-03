中國增21例本土確診 北京有2宗

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（中央社台北3日電）中國2日共新增39例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例有21例，天津通報最多的9例，將舉辦冬奧的北京則有2例。鄰近首都北京的天津，自1月爆發疫情起，已累計通報414例確診。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團2日新增的21例COVID-19本土確診，分別是天津的9例（河北區3例、河東區2例、紅橋區2例、濱海新區2例），廣東9例（深圳市4例、雲浮市4例、惠州市1例），北京2例（豐台區、大興區各1例），浙江杭州市1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增95例，唯一一宗本土個案是由廣東深圳所通報。當天轉確診4例，當天解除醫學觀察47例，還在醫學觀察的無症狀感染者有855例。

截至2日，中國大陸現有1741例確診，累計治癒9萬9864例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6241例，沒有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有153萬6152人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬589人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區有1萬3912例（其中1萬2826例已經出院，213例死亡），澳門特別行政區有79例，均已出院。（編輯：沈朋達）1110203