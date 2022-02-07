財務造假2年後 瑞幸繳完50億天價罰單換和解

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瑞幸2020年財務造假一度在美國面臨訴訟，近日瑞幸繳清1.8億美元（約合新台幣50億元）的和解金。（中新社）

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（中央社台北7日電）中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡因財務造假，一度在美國面臨訴訟。據報導，瑞幸近日已經繳清1.8億美元（約合新台幣50億元）的和解金與美國證券交易委員會（SEC）達成和解。

2020年4月，瑞幸咖啡對外公告表示，經過內部調查後發現，2019年公司的財務有造假情形，並指控時任首席營運官（COO）兼董事劉劍和部分員工，聯手主導了這起事件，牽涉金額約人民幣22億元交易額。

公開資訊顯示，瑞幸咖啡於2020年底時對外宣布，就財務造假事件與美國證券交易委員會達成和解，並會積極配合監管。當時，瑞幸咖啡並未說明和解的條件，不過據美國證券交易委員會發布，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元換取和解。

據證券時報、紅星新聞報導，根據上週瑞幸向美國證券交易委員會提交的文件顯示，瑞幸已經於日前履行了和解條件，即支付了1.8億美元的和解金。

報導提及，除了向投資者賠償外，瑞幸也已正式提交了債務重整方案，並正式向SEC遞交，包含經過審計的財務報告在內的2020年年報。至此，瑞幸財務造假事件暫告一段落。

除了繳完和解金外，近日瑞幸咖啡的股權也發生變動。

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報導提到，由中國私募股權基金管理公司大鉦資本率領的買方團隊，近日已完成收購瑞幸咖啡部分股權。目前大鉦資本成為瑞幸咖啡的控股股東，手握超過50%投票權。本次交易，也意味陸正耀、錢治亞等創辦人，完全退出瑞幸的經營。

日前英國金融時報曾報導，瑞幸咖啡正研究在美國重新上市的計畫，最快可能將在今年年底重返那斯達克。不過，該消息隨後被瑞幸公司否認。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110207