中國增65例本土確診 64例在雲南百色

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（中央社台北8日電）中國7日共新增65例2019冠狀病毒疾病本土確診病例，其中64例集中在雲南省百色市。這座鄰近越南的邊境城市自5日至7日午間累計新增近百例確診，7日起要求全市民眾居家隔離。

中國國家衛生委員會網站通報，中國7日共報告新增105例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例65例中，有64例集中在廣西百色，1例在天津市河北區。

百色已於6日深夜宣布當地全市採取全員居家隔離。官方7日通報，當地自5日至7日午間共報告新增99例COVID-19本土確診。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增46例，其中4例本土病例，有2例在廣西百色，另有2例在黑龍江黑河。當天轉確診14例，當天解除醫學觀察36例，還在醫學觀察的無症狀感染者有872例。

截至7日，中國現有1473例確診，累計治癒出院10萬415例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬6524例，沒有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有154萬7273人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬2525人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬5026例確診，其中1萬3232例已經出院，213例死亡；澳門特別行政區79例，均已出院。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1110208