中國春節消費低迷 分析：需要積極擴張性政策

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（中央社台北10日電）中國放寬春節期間跨區移動限制，卻未為黃金消費檔期挹注活水，旅遊、電影、餐飲等民間消費疲弱。分析指出，消費可能是中國2022年GDP成長的拖累項，實施積極擴張性政策顯得必要。

根據第一財經報導，2022年春運人流移動整體規模是2021年農曆春節同期近2倍。在COVID-19疫情下，中國政府對於民眾返鄉過年等防疫政策較去年來得寬鬆，國務院聯防聯控機制在春節前夕明確要求，地方不得隨意禁止外地民眾返鄉過年，這些放寬有助於人流移動。

人流移動意味著防疫放鬆和疫情好轉，卻未帶來消費推力。路透社報導指出，從旅遊、電影、餐飲等消費人次來看，都說明了中國春節期間內需消費疲軟不振。

報導提到，中國消費近兩年來復甦緩慢，2021年12月社會消費品零售總額較2020年同期增幅僅1.7%；2021年社會消費品零售總額2年平均年增3.9%，遠低於疫情前2019年年增達8%。居民收入和支出增長也顯得緩慢，2021年全國居民人均可支配收入、人均消費支出2年平均分別成長6.9%和4%，亦低於2019年年增為8.9%、8.6%。

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報導引述評級機構惠譽博華報告內容指出，中國消費疲軟原因為居民部門槓桿持續抬升，還本付息壓力大，排擠消費；就業數據不樂觀、民眾收入成長下降都導致消費能力和意願下滑。消費可能成為中國2022年GDP成長的拖累項而非拉動項，實施積極擴張性宏觀政策顯得必要，這才能夠在短期內提高就業和增加民眾收入，進而刺激消費。

平安證券首席經濟學家鍾正生表示，春節期間國內消費恢復不如預期，防疫放鬆和疫情好轉並未振興消費進而發揮穩定經濟作用。對比2020年中秋國慶節到現在的主要節日，國內旅遊人次和收入的恢復率都低於2019年同期，今年春節國內旅遊人次和收入的恢復率，也仍處於較低水平。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110210