中國增56宗本土確診 貴州病例曾與遼寧患者接觸

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（中央社台北11日電）中國10日共報告新增101例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中56例本土病例集中在廣西百色、遼寧的葫蘆島和瀋陽，及貴州的銅仁。銅仁1名病患是葫蘆島確診者的密切接觸者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團10日報告新增的56例本土確診，分別是廣西壯族自治區百色市的33例；遼寧省葫蘆島市的21例、瀋陽市1例；以及貴州省銅仁市1例。

官媒央視新聞報導，貴州銅仁的1例確診者7日由外省駕駛大貨車到貴州，當地官方接獲通知指，他是葫蘆島病例的密切接觸者。這名駕駛之後被集中隔離，核酸檢測結果為陽性後確診。

遼寧葫蘆島8日出現1宗本土病例，當地官方10日將兩個地區分別調整為高風險及中風險地區，以利防疫；而廣西百色是中國目前疫情最嚴重的地級市，當地已實施居家隔離多日。

在無症狀感染者方面，中國當天共報告新增66例，5例本土個案分別是遼寧瀋陽的2例，黑龍江黑河的2例，和江蘇蘇州的1例。當天轉確診10例，當天解除醫學觀察48例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有832例。

截至10日，中國現有確診1424例，累計治癒10萬704例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6764例，沒有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有155萬2962人，還在醫學觀察的密切接觸者有3萬8682人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬6079例，其中1萬3795例已出院、216例死亡；澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110211