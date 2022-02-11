北京支持香港抗疫 雙方將在深圳開會

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有行走香港和深圳的貨櫃車司機最近染疫（COVID-19），間接影響大陸物資正常供港，一度令菜價急升，北京方面期望穩定供港生活必需品。圖為香港大圍菜市場。中央社記者張謙香港攝 111年2月11日

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（中央社記者張謙香港11日電）香港疫情近期轉趨嚴峻，據報導，北京方面表態支持港方抗疫，兩地官員及專家近日將在深圳召開第二次疫情專題交流會，討論支持香港防控疫情的工作。

綜合本地媒體的報導，香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近月轉趨嚴峻，中國大陸國務院港澳事務辦公室日前表明將應香港需求，隨時提供支援。

報導表示，港澳辦近日將聯同國家衛生健康委員會、國家疾控局在深圳召開「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，與香港、廣東省、深圳市負責人和大陸專家共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應以及保持香港社會大局穩定。

會議也將協調廣東統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、生鮮食品和其他日用必需品的供應。

香港市民日常食用的蔬菜及豬肉等主要來自大陸，但新一波疫情近期在香港社區爆發，有往來香港和深圳的貨車司機因為染疫而被隔離，影響兩地貨櫃車的正常運作，間接令大陸物資無法正常供港。

前幾天，大陸供港蔬菜一度嚴重短缺，導致菜價急升、市民買不到蔬菜，但最近兩天大陸供港蔬菜已恢復正常，菜價回落。

陸港去年底首次在深圳召開這項會議，據報導，當時重點是討論兩地恢復通關事宜。（編輯：周慧盈）1110211