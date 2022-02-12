中美前財長對話呼籲勿脫鉤 分析：僵局從未打破

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（中央社台北12日電）美國指控中國未履行首階段貿易協議之際，陸媒昨天刊出兩國前財政部長樓繼偉和鮑爾森閉門會議的內容，其中呼籲中美頂住脫鉤壓力。但分析指兩人非決策者，無法改變中美現狀，未打破僵局。

樓繼偉和鮑爾森（Henry Paulson）在1月15至16日舉行的全球財富管理論壇・上海蘇河灣峰會上，就中美競爭與合作議題舉行了閉門會議。

中國媒體11日披露會議內容，時機點引來猜測。此前美國政府對中國未實現首階段貿易協議表達關切，美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）更指，拜登（Joe Biden）政府若與北京磋商失敗，可能考慮對中國展開新的關稅調查。

綜合中國新聞社和香港明報報導，樓繼偉和鮑爾森均認同目前最大的問題是COVID-19疫情。鮑爾森說，在這種背景下各國缺乏協調，對保護主義興起感到憂心，並提醒加徵關稅等行為以及越來越多的科技封鎖現象，存在著「走極端」的危險。

他說：「我們需要頂住『脫鉤』的重重壓力，未來全球機制將變得愈來愈重要。」

鮑爾森又指，儘管中美政治制度、價值觀和經濟體系不同，但存在非常重要的共同利益。樓繼偉也表示贊同，指兩國在應對氣候變遷、公共衛生危機和安全領域有合作空間。

樓繼偉並指，美國目前一些做法不利中美雙方，對中國的加徵關稅，實際上增加美國消費者負擔。

鮑爾森又表示，中美需制定框架，確定在哪些領域競爭、如何競爭？哪些領域合作？如何處理雙邊衝突等。他指這點極為重要，「現在兩國間有點大國對抗的意思」。

不過，明報引述中國著名國際關係學者時殷弘表示，樓繼偉和鮑爾森都不屬決策人物，特別是鮑爾森與中國關係密切，兩人的對話是一種願望，改變不了中美關係現狀。

鮑爾森於2006至2009年擔任美國財政部長。任公職前，出身華爾街投行高盛（Goldman Sachs）的他曾出訪中國70餘次，熟悉北京政經界高層。鮑爾森也曾在北京清華大學經濟管理學院執教。

時殷弘說：「要劉鶴（中國國務院副總理）和戴琪（美國貿易代表）對話才有用。」

他表示，中美官員目前溝通管道順暢，但不等於解決問題。美國近期免除川普（Donald Trump）任內對歐盟、日本加徵的部分關稅，但仍對中國的高科技實施制裁，「中美關係的僵局始終沒打破，未來還是會緊張」。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110212