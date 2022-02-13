各省目標出爐 中國科學院估經濟成長率5.5%

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（中央社台北13日電）中國31個省市的2022年GDP目標陸續公布，其中9省市將目標訂在「至少7%」，海南更喊到9%。日前中國科學院指出，今年中國經濟發展和生活大致將恢復正常，預測全年經濟成長率約為5.5%。

綜合第一財經、中新網報導，隨著天津市在2月12日發布2022年的全年經濟成長率目標為「5%以上」，全中國31個省、市與自治區的預估數字全數出爐。據統計，共有9個省市將目標訂在「至少7%」，其中以海南省最為「意氣風發」，一口氣將目標喊到9%。

報導提到，海南省將數字訂在9%的基礎來自於坐擁自由貿易港建設的紅利，而且2021年的成長率達到11.2%，位居全中國第2，僅次於湖北。過去2年的平均成長速度則名列首位。

其餘8個喊出「至少7%」的地區分別是西藏、江西、安徽、湖北、貴州、雲南、寧夏、河南。

去年底，中共中央經濟工作會議指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」。要保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

中央的指示，對於地方制定政策目標造成影響。報導提到，跟2021年的經濟成長率相比，多數地方設定的2022年目標，低於2021年實際成長率。

根據統計資料顯示，天津和北京均將GDP成長率目標設定為「5%以上」，在31個省市中最低調、保守。

除了地方政府設定的目標外，中國科學院也對今年的中國經濟成長率做出預測。

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據中國科學院發布報告，中國經濟發展和社會生活在2022年很有機會大抵恢復正常，在這樣的前提下，全年經濟成長率約為5.5%左右。

然而這份報告同時提出了「樂觀」與「悲觀」兩種情形。在樂觀情形之下，中國疫情有效控制、全球疫情明顯好轉，全年經濟成長率可望上修至5.7%；如果悲觀看待未來，即便中國基本上有效控制疫情，但國內疫情仍呈現多點、零星爆發，全年經濟成長率可能下調至5.2%。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110213