瀋陽公車爆炸案指向人為 多地搭公車須檢查物品

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（中央社台北16日電）北京冬奧期間，中國遼寧省瀋陽市一輛公車12日行駛途中突然爆炸，造成1死42人輕重傷，官方迄今未通報事故原因，但種種跡象指向人為。事發後，大陸多地搭公車須檢查隨身行李與大件物品。

據瀋陽市公安局12日晚間通報，當天傍晚5時55分，指揮中心接獲通報，一輛232路公車行駛至皇姑區黃河南大街與寧山中路路口附近時爆炸，造成1人死亡，2人重傷，40人輕傷。受傷人員已送醫院救治，事故原因正在調查中。

多支網路影片顯示，這輛公車行駛中，車體後上方發生一次劇烈爆炸，車窗碎裂，車體往外變形，車內甚至有物品被炸飛數十公尺外；許多目擊民眾表示，爆炸現場宛如戰場，但公車爆炸後並未起火燃燒。

正值北京冬奧敏感期間，爆炸事故發生後，立刻引發關注；但微博隨即撤熱搜，部分近距離事故影片遭下架，相關新聞也被降溫處理，時事評論網紅保持緘默。

關於瀋陽警方迄今未通報事故原因，部分大陸網友發文指跡象顯示事故極可能是人為暴恐攻擊，如果真是公車機械問題，官方早就通報了。

許多大陸汽車相關自媒體不約而同發文稱，這輛公車的車牌顯示是純電動車，其搭載的鋰電池在底盤，但爆炸發生在車廂後方。電動車的鋰電池電解液中含有機溶液，非常容易燃燒，爆炸發生後，車輛通常會持續性燃燒，很難撲滅；這輛公車爆炸後卻未起火，應非機件故障導致。

綜合社群網路訊息，遼寧客運集團事發後發出緊急通知，要求各公車公司針對這起事件進一步增強「反恐安保」意識和責任感，做好違禁品乘車安檢，嚴防攜帶危險品上車。

瀋陽公車事後都貼出提示：「背包和行李箱請配合檢查」，民眾也都表示理解。受到事故影響，近日乘客明顯變少。

來自遼寧、北京等多地網友透過微博反映，這起事件發生後，搭公車必須先檢查隨身包包、行李與攜帶的大件物品後，才能上車；公車司機與乘務員都表示是因為瀋陽公車爆炸而加強安檢。

社群媒體推特（Twitter）盛傳，本案是一名來自遼寧阜新市的上訪民眾所為，因為上訪未成用自製的炸藥包在車內引爆，爆炸唯一死者就是犯案者。

因為這起爆炸事故，多地展開客運車輛安全大檢查，要求駕乘人員嚴禁攜帶易燃易爆危險品上車。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110216