滴滴等5家網約車平台 遭河南省多部門聯合約談

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（中央社台北16日電）河南省多個部門聯合約談滴滴出行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠馳出行等5家網約車平台。當地官方認為，部分網約車平台有計價不透明和其他等擾亂公平競爭市場秩序行為。

綜合河南商報、IT之家等媒體報導，河南省道路運輸領域突出問題專項治理行動工作專班辦公室今天召集多個部門，聯合約談滴滴出行等5家網約車平台。

約談內容直指，部分平台計價規劃不透明、為不合規定車輛和駕駛員派單、網約車非法營運市際客運路線、抬高平台抽成比例、派單機制不科學導致從業人員超時勞動和疲勞駕駛等行為，擾亂公平競爭市場秩序。

相關負責人要求，網約車平台必須符合規定經營。要求項目包括清查不合規駕駛員和車輛、及時向管理部門上傳車輛營運數據、保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間、不能把經營風險轉嫁給駕駛員等。

根據報導，滴滴等5家網約車平台回應，將按約談要求查找問題和風險。

這5家被約談平台被列出的必須改善事項包括，滴滴出行在河南省的訂單雙合規率僅57.48%；合規化工作進展較慢，部分不合規車輛和駕駛員沒有清除，平台向不合規駕駛員和車輛派單。

滴滴在2021年11月至今年2月14日間，在多地被查出違法行為，包括線上提供服務車輛與線下實際提供服務車輛不一致81起、未經許可從事網約預約出租汽車客運經營29起和其他等。

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新浪財經評論分析，伴隨滴滴實力削減，不少網約車平台趁機搶市。據全國網約車監管信息交互平台統計，截至2021年12月31日，全國共有258家網約車平台公司取得經營許可，網約車市場仍吸引著投資人。

評論指出，網約車平台市場看似榮景，實際上面臨無證上工、胡亂收費等問題，加上領頭羊滴滴實力大減，未能引領行業方向，各個問題隨著時間愈加浮現。補貼大戰終究會結束，網約車平台接下來要比拚的就是合規率，無證司機未來是一定要被淘汰的。（編輯：李雅雯/邱國強）1110216