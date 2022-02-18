廣東珠海懸賞防港人偷渡傳病毒 已拘捕10人

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（中央社記者張謙香港18日電）廣東省珠海市正重重布防，嚴防港人偷渡，從而傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。措施實施後，該市已拘捕了10人，舉報者獲得人民幣10萬元（約合新台幣43.9萬元）獎金。

中央社記者16日獲得的訊息，針對有個別港人偷渡登陸並因此傳播COVID-19病毒，珠海當局提供反偷渡舉報獎金，抓獲1人，舉報人可獲獎金1萬元；查獲整船交通工具，可獲10萬元。

綜合珠海特區報最近兩天的報導，珠海市高新區於15日晚抓獲10名偷渡客，他們利用「大飛（快艇）」非法入境。

報導表示，珠海各區近日先後發布反走私、反偷渡線索舉報獎勵通告，前天高新區向熱心群眾發放了反偷渡線索舉報獎勵金。

據了解，這次發放的獎金為10萬元。

另據報導，為打擊偷渡違法行為、降低境外疫情輸入風險，珠海公安局高欄港分局近日多措並舉，以高壓嚴管態勢展開反偷渡走私工作。

報導指出，高欄港警方將珠海14個易上岸點劃分為4個片區，分別落實警力管控，同時組織警力調查偷渡走私線索。

多家香港媒體上週報導，早前有人從香港偷渡到大陸，導致疫情擴散。（編輯：周慧盈）1110218