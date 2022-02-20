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港政務司長：港抗疫已進入全面作戰狀態

2022/2/20 14:21
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（中央社台北20日電）中共總書記習近平近日指示香港特區政府，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。香港政務司司長李家超今天在網誌撰文，表示港府已進入「全面作戰狀態」來確保社會穩定。

李家超今天在網誌撰文表示，「特區政府已進入全面作戰狀態」，按照習近平指示，以穩控疫情為壓倒一切的任務，並會動員一切力量和資源，採取一切必要措施，確保市民的生命安全，及社會大局穩定。

他又表示，感謝中央高度重視香港的協助請求，短時間內派專家和檢測車到港，並協助香港建設隔離及治療設施。港府正推行的社區隔離設施酒店計劃、徵用新落成的公共屋邨樓宇，以及改建竹篙灣檢疫中心和一些室內體育中心等，共可提供約2萬多個隔離單位。

李家超又在網誌表示，與廣東省及深圳市政府在保障香港的鮮活食物、蔬菜及日常必需品聯繫協調，已展開水路運送鮮活食物。中港政府也正商討其他緊急應變方案，包括開放其他臨時緊急鮮活食品陸路口岸，增加提貨途徑等。

另外，綜合港媒報導，食物及衛生局局長陳肇始今天表示，港府正研究進一步收緊社交距離措施。

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她說，社交距離措施收緊後有很多地方需要關閉，但部分地方仍然人流較多，政府明白市民日常生活所需，但期望大家「停一停」。目前香港每天有5000至6000例確診病例，可以想像街上有不同傳播鏈，要停止擴散，必需減低人流。

陳肇始又說，政府正全速找尋有隔離及有治療條件的設施，除酒店及公屋外，也正找尋社區會堂，期望建立類似亞洲博覽館的社區治療設施。（編輯：陳沛冰/翟思嘉）1110220

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