共軍回應澳洲軍機遭照射：澳機進逼且投放聲納

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（中央社台北21日電）針對澳洲指控中共海軍艦艇以雷射照射澳軍巡邏機，中國國防部發言人譚克非今天聲稱，澳洲軍機當時對中共軍艦投放聲納浮標，是「惡意挑釁行為」，澳方是故意散播虛假信息，進行不實指責。

中國國防部官網傍晚除發表譚克非上述聲明外，還公布2張照片，宣稱是澳洲巡邏機飛臨共軍艦艇上方「跟監滋擾」，以及這架軍機投放在海面上的聲納浮標。但照片無法辨識及證明圖中的軍機及浮標，是否真屬於澳洲軍方。

譚克非說，澳方聲明有關內容與事實完全不符。2月17日，澳洲P-8反潛巡邏機飛抵共軍艦艇編隊周邊空域活動，最近時距離僅4公里。在與澳軍機相遇的全過程中，中方艦艇「始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐」。

他聲稱，從中方艦艇拍攝的照片可看出，「澳機與我艦距離很近，還在我艦周圍投放聲吶浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅」。

譚克非宣稱，澳方對此還「故意散播虛假信息，對中方進行不實指責」。中方對澳方上述行為表示堅決反對，並要求澳方立即停止類似「挑釁性危險行動」，停止對中方無端指責抹黑，以免影響兩國兩軍關係大局。

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澳洲國防部19日表示，事件發生時，發出雷射的中國軍艦是和另一艘軍艦一同向東，穿越澳洲北部的阿拉弗拉海（Arafura Sea），其後又穿越托勒斯海峽（Torres Strait）駛入珊瑚海（Coral Sea）。

澳洲國防部指出，當時澳軍1架P-8A「海神式」巡邏機（P-8A Poseidon）飛臨機場的進場跑道上空時，遭中國軍艦以雷射照射，機身被照亮，人命安全也遭危及。此後直到今天，澳洲政府及朝野政黨紛紛對中方公開譴責。（編輯：邱國強）1110221