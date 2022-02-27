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鼓吹戰爭與戲謔言論充斥 中國社群平台出手整頓

2022/2/27 11:27（2/27 11:50 更新）
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（中央社台北27日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵後，部分中國網友在社群平台上發表戲謔與調侃言論，更在一些國家駐中大使館的官方微博謾罵並鼓吹仇恨。包含微博在內的多個平台出手整頓，官媒也發文呼籲理性。

俄烏衝突加劇，中國社群平台上近日陸續出現「收留無家可歸的烏克蘭小姊姊」、「烏克蘭美女來中國」、「收留烏克蘭美女」等戲謔的言論。同時，也有網友在多個國家駐中大使館的官方微博留言謾罵，並發布鼓吹戰爭的仇恨言論。

這些內容經翻譯後傳到烏克蘭，當地疑似出現反華情緒，陸續有在烏中國人遭到不友善對待甚至威脅。

根據新華社報導，包含微博、抖音在內的多個社群平台，近日已著手整頓相關網路言論，並將這類發表戲謔文章、鼓吹仇恨的帳號禁言或註銷，這類影片也被下架。

據微博官方發布，截至25日21時，已經對105個違規帳號，採取禁言7天至關閉帳號的處置；抖音於26日在微信公眾號發布首波查處結果，共處理違規影片6400條，中斷違規直播1620次，並對相關帳號進行了處置。

抖音公告強調，如發現平台中存在類似違規行為，用戶可以舉報，對於涉嫌違法犯罪的行為，平台也將積極配合有關部門進行打擊。

新華社報導強調，國際局勢引發網友關注熱議，但個別網友卻以調侃語調，發布不恰當言論；希望廣大網友合理參與討論和發佈觀點，共同維護清朗網路空間。

中國駐烏大使館26日發布公告提醒在烏中國公民，在當前安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題，並呼籲「在烏中國公民不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。」（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110227

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