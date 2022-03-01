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疫情23/300

最新調查發現 疫情極可能源自武漢華南市場

2022/3/1 15:38（3/1 16:03 更新）
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最新研究發現，COVID-19疫情極可能源自中國武漢的華南海鮮批發市場。（中新社）
最新研究發現，COVID-19疫情極可能源自中國武漢的華南海鮮批發市場。（中新社）
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（中央社台北1日電）「紐約時報」（The New York Times）報導，科學家上週末發布兩項廣泛研究，直指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，極可能源自中國武漢銷售食品和活體動物的華南海鮮批發市場。

報導說，兩份長達150頁的研究報告，內容包含各項分析資料，包括病毒基因、市場攤位分佈，還有疫情爆發之初，武漢當地患者的社群媒體活動，據此獲得的結論是，在2019年底之前，華南海鮮批發市場出售的活體哺乳動物已附著病毒，並經由兩個不同溢出途徑傳染給市場裡的攤商或消費者。

亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）參與這兩項研究，他說：「彙整所有證據，隨即浮現顯而易見的輪廓，那就是疫情源自華南市場。」

丹麥流行病學者費雪（Thea Fischer）雖然沒有參與這兩項研究，不過她認為病毒是否從動物溢出的問題「以高超的證據解決了，因此可信度很高，非常有說服力」。

不過也有專家認為，新研究並未確定到底是華南市場的哪種動物把病毒傳給人，報告可信度有待商榷。美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）指出：「我認為他們提供的佐證可能真實，但我不覺得這些資料足以顯示，其中任何一種情況的真實性高度可信。」

此外，雖然中國疾病預防控制中心的科學家兩年多前就進行2020年1月取自華南市場的最早環境樣本微量基因研究，卻直到2月25日才發表他們的研究結果並說，華南市場的環境樣本，在演化關係上稱之為A系和B系的兩個病毒株，都曾出現在中國早期的確診病例。

這一發現令人訝異，因為中國疫情爆發之初，與華南市場有關的病例似乎都曾感染從A系演化的B系病毒株，若干研究人員曾稱，COVID-19的病毒先於武漢其他地方傳播，才出現在華南市場。

中國的研究結果與沃洛比等人所提的觀點吻合，沃洛比並認為，至少有兩起溢出發生在華南市場。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110301

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